Brusnengo, consegnate le borse di studio della Zia d'America

Si è svolta ieri, sabato 13 luglio, a Brusnengo, la cerimonia di consegna ai ragazzi di terza media della borse di studio intitolate alla Zia d'America, Adelina Haberle, con l’intervento del Sindaco Fabrizio Bertolino, insieme al suo Vice Ludovico Fiora, del Sindaco di Curino Adriano Buzio, ed del Preside della Scuola Media di Brusnengo.

Un momento che ha coinvolto comunità, istituzioni e associazioni, in cui il Preside ha ripreso quanto scritto sulla pergamena-premio: “continuare a studiare per non smettere mai di imparare”.

Il Sindaco Bertolino, congratulandosi con i ragazzi, ha ricordato la storia della borsa di studio voluta dalla Zia d'America, sottolineando il fatto che sono stati premiati, allo stesso modo, tutti i ragazzi, indipendentemente dal rendimento scolastico o dalla provenienza sociale, sottolineando l'importante concetto di uguaglianza nella comunità.