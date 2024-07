Air Liquide Sanità Service e la fornitura di servizi ospedalieri efficaci e attenti alla qualità

I servizi ospedalieri di Air Liquide Sanità Service mirano a fornire la migliore assistenza nella somministrazione e nella gestione quotidiana dei gas medicinali. In questo modo, si presentano come un valido supporto al personale ospedaliero sia nelle terapie routinarie, sia nell’emergenza.

HospitALS, Stelio Data e amALia sono servizi per monitorare in modo efficace le scorte e gli impianti di gas medicinali all’interno di strutture ospedaliere grandi e piccole. ALWAYSGAS è il servizio ospedaliero per l’emergenza pensato per i reparti critici dove la terapia con gas farmaco è vitale, per questo assicura l’erogazione anche nell’eventualità di default dell’impianto di distribuzione.

QualityGas è il servizio ospedaliero di analisi per verificare la qualità del gas medicinale erogato secondo tutti i parametri delineati dalla Farmacopea. Per quanto riguarda l’analisi, Air Liquide Sanità Service fornisce anche un servizio di verifica della funzionalità delle sale operatorie per la sicurezza dei professionisti sanitari che vi lavorano.

Rimanendo nel contesto delle sale operatorie, RevAL è il servizio di lavaggio dell’impianto del vuoto: una manutenzione preventiva per evitare che nell'impianto di aspirazione endocavitaria non si accumulino liquidi biologici in grado di comprometterne il funzionamento.

Nell’ambito del controllo, aerALin è finalizzato per il monitoraggio in continuo della qualità dell’aria medicale prodotta per compressione. TrueFLOW, invece, è un servizio ospedaliero di controllo della posologia del gas medicinale attraverso la verifica di corretta taratura dei flussometri.

Air Liquide Sanità Service fornisce il servizio di consulenza ALiges, per una corretta redazione del Manuale di Gestione Operativa stabilendo ruoli e responsabilità nell’ambito dei gas medicinali all'interno dell'ospedale. Per finire, l’azienda ha messo a punto una serie di corsi di formazione in aula o in modalità e-learning focalizzati su diversi aspetti relativi ai gas medicinali.

Per approfondire, è possibile visitare il sito web di Air Liquide Sanità Service.