Raduno di Fiat Panda: motori e solidarietà sul territorio biellese FOTO e VIDEO

La passione per la Fiat Panda ha riunito ancora una volta i pandisti del Nord Italia per il Raduno Internazionale Fiat Panda organizzato da I Pandisti del Biellese. L'evento, giunto alla 7a edizione, ha riunito circa 130 appassionati che hanno sfilato per le vie del territorio.

"Oggi facciamo un percorso di 70 km, un tour per far scoprire il territorio biellese ai biellesi e non solo: perché sono in molti che arrivano da fuori provincia - ha dichiarato Michela Clerico, Presidente e fondatrice dell'evento. Il tour ha avuto inizio a Masserano e dopo la benedizione dei veicoli, piloti e accompagnatori attraverseranno la provincia per arrivare alla tappa finale di Vaglio Pettinengo per la cena, alle ore 19.30.

"Questa sera ci sarà una raccolta fondi dove tutto il ricavato della cena verrà devoluto in beneficenza, sottolineando l'importanza di unire le proprie passioni con l’impegno sociale” conclude Clerico.

I Pandisti del Biellese guardano al futuro, con la speranza di continuare a crescere e a coinvolgere sempre più appassionati nelle prossime edizioni.