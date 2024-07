Turismo sostenibile in Valle Cervo: 65mila euro per la valorizzazione del territorio.

Con grande entusiasmo annunciamo l’ottenimento di un finanziamento significativo destinato al progetto “Il Cammino che Unisce: tra boschi e borghi della Valle Cervo”. Questo progetto mira a potenziare il turismo e a valorizzare le bellezze naturali, storiche e culturali di questa incantevole vallata alpina.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo tramite il Bando Territori in Luce, con un contributo di 65.000€, rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo sostenibile della Valle Cervo. L'iniziativa prevede una serie di interventi strategici, tra cui il miglioramento delle infrastrutture turistiche, la promozione delle attrazioni locali, l’organizzazione di eventi culturali e la creazione di percorsi naturalistici innovativi, con una particolare attenzione alla sostenibilità, all’inclusione sociale e al turismo delle radici.

Il progetto è il frutto di una stretta collaborazione tra numerosi enti significativi del territorio, che insieme hanno delineato una strategia condivisa di sviluppo turistico. Il capofila del progetto è il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, in partenariato con Fondazione Opera Pia Laicale San Giovanni d’Andorno, Consorzio Alpi Biellesi, Viaggi e Miraggi Soc Coop, Noisy Vision ETS, Comune di Campiglia e una lunga serie di enti sostenitori: Oasi Zegna, Fondazione Biellezza, B&B Cervo Volante, Unione Montana Valle Cervo la Bürsch, Comune di Rosazza, Cubit Case di Montagna, La Bürsch Country House, Consorzio Forestale Montagne Biellesi, Girobussola e Panta Rei Srl. In totale, il progetto coinvolge ben 16 organizzazioni.

Federica Collinetti, Presidente del Consorzio Sociale Il filo da Tessere, dichiara: "Siamo profondamente grati a tutti i partner che hanno reso possibile l’ottenimento di questo finanziamento. La rete di collaborazione è il fattore chiave, che non solo valorizza il territorio, ma promuove anche un turismo sostenibile e inclusivo. Il nostro intento è quello di lavorare in sinergia per promuovere le bellezze, migliorando da un lato l'attrattività e l'accessibilità e offrendo dall’altra parte nuove opportunità e servizi innovativi anche dal punto di vista sociale, sia per residenti che per visitatori."

I lavori sono già iniziati e numerosi eventi culturali si terranno durante l’estate, l’autunno e l’inverno, sancendo l’inizio di collaborazioni con importanti realtà culturali a livello nazionale e internazionale.

Questo finanziamento rappresenta un’opportunità straordinaria per la Valle Cervo. Siamo felici di avviare un progetto che contribuirà a preservare e promuovere il nostro patrimonio culturale e naturale.