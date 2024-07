Liceo del Cossatese e Vallestrona, palestra pronta per il prossimo anno scolastico

La nuova palestra del Liceo del Cossatese e Vallestrona sarà pronta per il prossimo anno scolastico.

Lo dichiara il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo: “Consegneremo la palestra a settembre, massimo ottobre, e avremo concluso il primo blocco dell’opera. Il secondo prevede la realizzazione di un nuovo edificio scolastico che integrerà la palestra. E’ un progetto da 10 milioni di euro, ed è prioritario per il territorio. Per questo motivo la Provincia di Biella si candida per le nuove scuole INAIL, ossia per ottenere finanziamenti statali nell’ambito dell’edilizia scolastica”.

“Quanto al vecchio edificio – aggiunge Ramella Pralungo - sarà demolito con destinazione dell’area a parco, dove ci saranno aule a cielo aperto e campi per la pratica sportiva".

Il progetto del nuovo edificio scolastico, a cui si accederà dall’atrio comune porticato della palestra, prevede due piani dove ci saranno aule, laboratori, aula magna e biblioteca.