Nuovo Liceo di Cossato nel 2023. Il via ai lavori a fine anno

L'attuale sede del Liceo di Cossato, i lavori del nuovo via a fine anno - Foto archivio newsbiella.it

A fine anno comincerà a nascere la nuova sede di Cossato del Liceo Cossatese e della Vallestrona, che sarà realizzato sul terreno di fronte all'attuale edificio di via Martiri della Libertà.

L'opera sarà suddivisa in due lotti. Il primo riguarda la palestra, il cui progetto è in fase avanzata. "Nei prossimi mesi verrà redatto il documento definitivo, – spiega il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo – e a settembre prevediamo di procedere con la gara di appalto e poi con l'inizio dei lavori. Cominciamo con la palestra perchè abbiamo ottenuto 2,885 milioni di euro di fondi PNNR, e perchè abbiamo l'autorizzazione a costruire del Comune di Cossato".

Non ha invece ottenuto i fondi PNRR il secondo lotto relativo all'edificio principale della scuola. "E' l'insensatezza già riscontrata in altre occasioni con i bandi PNRR. – commenta Ramella Pralungo - . Per questo motivo chiederemo di entrare nella programmazione triennale 2023-2025 dei fondi del Ministero Istruzione Università Ricerca, che passa attraverso la Regione Piemonte".

Il progetto prevede che gli studenti rimangano nell'attuale sede fino a quando il nuovo edificio sarà completato con la conseguente demolizione dell'attuale sede. "Se tutto funziona – dichiara il presidente Ramella Pralungo – ci auguriamo che il nuovo liceo sia pronto per l'anno scolastico 2023-2024".