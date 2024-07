A Biella la grande distribuzione è sotto casa, in provincia il piccolo commercio è sempre meno: come rilanciarlo?

La qualità della vita è data anche dalla distanza con cui è possibile raggiungere a piedi un negozio della grande distribuzione oppure del piccolo commercio al dettaglio.

Quello che emerge in Italia, dall'analisi del Centro Studi Tagliacarne in collaborazione con Il Sole 24 Ore, è una costante presenza della GDO (grande distribuzione organizzata) che per Biella città certifica il 14° posto nazionale tra i capoluoghi di provincia, mentre il resto del territorio si piazza quasi in fondo alla classifica al 94° posto.

Non diverso invece il rapporto per il commercio al dettaglio con il capoluogo al 45° posto e il resto della provincia al 101° posto. Se la città è ottimamente servita (perché questo è lo stimolo della ricerca che tende a evidenziare la comodità) il resto della provincia risulta decisamente scoperto con tutto quello che ne consegue per la qualità dei servizi nelle varie valli della nostra provincia.

Se i supermercati sono troppi oppure no è una regola di mercato e il cliente è quello che ne determina il successo oppure meno. Una riflessione invece andrebbe fatta sulla provincia in cui il negozio che non c’è più aveva una valenza sociale. Cosa si può fare per invertire la tendenza? Bisogna sostenere il commercio locale ma se la risposta è positiva come?