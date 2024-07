Biella, giorno di festa al Bona per la Festa del Diploma con lancio finale del “Tocco” FOTO e VIDEO

Biella, giorno di festa al Bona per la Festa del Diploma con lancio finale del “Tocco” (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Giorno di festa all'Istituto Eugenio Bona di Biella per la fine dell'anno scolastico. Un centinaio di studenti dei vari di indirizzi di studio si sono riuniti nel tardo pomeriggio di oggi, 11 luglio, nella sede centrale di via Antonio Gramsci per la consueta Festa del Diploma.

Qui, si è tenuta la sfilata degli allievi e la consegna dell'attestato che sugella la fine del loro percorso scolastico. All'evento erano presenti amici e parenti. Come sempre, ha suscitato emozioni il lancio del “Tocco”, il classico cappello dei neolaureati. Presenti, oltre alla preside Raffaella Miori, anche il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e l'amministrazione comunale di Biella.