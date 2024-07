Piacenza Group a Milano Unica 2024: tradizione e innovazione FOTO

Piacenza Group in occasione di Milano Unica, presenta le nuove collezioni A/I 25-26 depositarie di competenze passate e presenti, innovazione tecnica, passione e ricerca.

Leader nel panorama del tessile, le diverse realtà del Gruppo con le loro proposte diversificate ed expertise uniche, offrono soluzioni altamente competitive e sono voce di un progresso che ne asseconda i valori e il DNA.

Lanificio Fratelli Piacenza parla il linguaggio del lusso che prende forma nei tessuti nobili, contraddistinti da un “touch” irresistibile. Per l’uomo irrinunciabili sono cashmere e cashmere/ seta, così come le preziose mischie quali vicuña/seta, royal cashmere/vicuña e royal cashmere/ visone, alchimie perfette e desiderabili.

Novità per la stagione fredda è il tessuto da abito in puro cashmere - 240 gr/mt, che completa l’offerta dei materiali peso camicia 180 gr ed anche le flanelle in tinta unita.

Strutture tridimensionali nascono da basi in cashmere e seta, filati mouliné, fiammati o finissaggi particolari, tutti tessuti che trovano la loro ragione d’essere nelle giacche maschili e mentre per i cappotti sono perfetti i nuovi filati frisé e/o bouclé, pensati per esprimere al meglio volume e rendere più contemporaneo il tweed.

La proposta per la donna di Lanificio Fratelli Piacenza conquista a prima vista, i nuovi filati sono depositari di una forte personalità materica, il colore è complice indiscusso nella realizzazione di prodotti, vera celebrazione del savoir-faire del Lanificio, sia in tessitura che in finissaggio.

Filati bottonati e fiammati dal sapore artigianale diventano protagonisti, insieme a finissaggi non convenzionali sul pelo garzato; le parole d’ordine sono stupire e conquistare.

Magnetismo anche per le proposte più classiche realizzate con filati cardati o pettinati lineari dove il melange vive grazie alla molteplicità di colori dalle intensità diverse.