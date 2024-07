Its Tam, ecco i diplomati: massimo dei voti per 3 studentesse

In foto le 3 studentesse che hanno ottenuto il massimo dei voti

All'Its Tam sono 60 i neotecnici superiori del tessile e moda che hanno ottenuto il diploma di V livello (spendibile in tutta Europa) di cui 3 con il massimo dei voti. Si tratta di Marta Landoni, del corso Sviluppo e produzione del prodotto tessile; Viviana Imhoff e Matilda Banone, entrambe del corso di Confezione e maglieria. 20 diplomati inoltre hanno già ottenuto un contratto di lavoro e sono già in azienda per sperimentare la loro preparazione sulla filiera del tessile abbigliamento moda.

"L’Its Tam ha un tasso d’occupazione medio che supera il 93% - spiega la direttrice Silvia Moglia - Tutti gli impieghi ottenuti dai nostri studenti nell’arco dell’anno dopo il diploma sono coerenti con il percorso svolto in aula e on the job. Questo è possibile anche grazie alla collaborazione costante con oltre 250 aziende biellesi e italiane del comparto che oltre a ospitare ragazzi negli stage durante il biennio, consolidano poi il rapporto attraverso contratti di lavoro”.