"Addio ai social?" La riflessione di una diciassettenne del Liceo G&Q Sella su cosa c’è oltre lo schermo

Tutti i giovani, o quasi, attualmente sono attivi sui social media e, più in generale, online: dai più piccoli fino ai giovani adulti. Probabilmente nel tempo la società è diventata schiava dei social media e del web, tanto da attaccare questa ossessione anche ai più piccoli.

Anche io utilizzo i social e possiedo un telefono dalle medie, in particolare dalla seconda media, ma l’utilizzo del dispositivo è cambiato nettamente con il tempo. Infatti, all’inizio lo tenevo sempre spento e chiuso nella sua scatola, ma quando anche i miei coetanei hanno cominciato ad utilizzarlo sono stata quasi costretta a tirarlo fuori. Ho iniziato così a scaricare Instagram, la cui policy sostiene che i suoi utenti debbano avere almeno 13 anni e fino ai 16 devono mantenere un account privato. Ad oggi, mi piace mettere le foto dei miei viaggi e, alcune volte, scambiare due parole con alcune delle persone che conosco e che mi seguono.

Ma se volessi un giorno rinunciare ai social media, riuscirei a comunicare con le altre persone? Riuscirei a vivere senza social?

Io personalmente non sono una di quelle persone ossessionate dai social: mi piace vivere la mia giornata con le persone con cui la passo. Capita che alcune volte io perda del tempo su TikTok o Instagram, ma solo se non ho nulla da fare. Tutto ciò per me potrebbe dunque essere superfluo. Se eliminassi Instagram dal mio telefono, non sarebbe un problema perché le foto che pubblico sul mio profilo potrei farle vedere alle persone care senza passare da un social media, ma potrei semplicemente mostrarle dal mio telefono. Di certo, non pubblico le foto di ciò che faccio solamente per mostrale ai miei “follower”. Anche TikTok è solo un passatempo e lo potrei sostituire con uno dei miei hobby. Anzi, sarebbe la motivazione giusta per “disintossicarmi” dai social. Infatti, al posto che guardare tutto il pomeriggio i video, per quanto siano divertenti, potrei leggere o fare una camminata. Troverei poi anche il modo per comunicare con i miei amici, poiché potrei inviare dei semplici messaggi via Whatsapp o via Messaggi, senza dover per forza scrivere su Instagram.

Se tutte le persone eliminassero dal proprio telefono ogni social, sono certa che la socializzazione aumenterebbe a dismisura, in quanto non saremmo più interessati a guardare il telefono mentre siamo con amici o parenti, né saremmo tentati di smettere di studiare solamente per concederci una pausa su TikTok, che poi si trasforma sempre in un pomeriggio di studio perso.

Non so quanto potrebbe essere difficile per alcuni smettere di usare i social, ma credo moltissimo. Ormai, sono parte di noi e non credo che saremmo tutti in grado di non averli più da un giorno all’altro, ma penso che singole persone, se veramente volessero, riuscirebbero ad eliminarli definitivamente dalla loro vita.



Alcune persone dovrebbero comprendere che fuori dai social c’è la vita reale e un’infinità di esperienze bellissime da poter fare, anche senza avere il cellulare in mano ad ogni secondo che passa. Si potrebbero trovare nuovi hobby, uscire e provare a conoscere nuove persone, con cui interagire dal vivo e non solamente online. Non è impossibile se lo si vuole veramente.