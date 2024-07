Davide Dato premiato: l'étoile biellese celebra il successo internazionale.

Con particolare fierezza pubblichiamo la foto di Davide Dato, étoile del Teatro dell'Opera di Vienna. Davide, ballerino di alta levatura e fama internazionale, è nato a Biella e ci riempì d'orgoglio quando accettò la candidatura che gli propose la Commissione istituita dall'ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane (1.500.000 associati): fu per tutti una grande gioia potergli assegnare questo riconoscimento per l'onore che porta all'Italia e dobbiamo essergli tutti riconoscenti. I numerosi impegni impedirono a Dato di arrivare a Roma per ritirare il Premio, ma lo gradì moltissimo quando glielo fecero pervenire. Ora sta preparando i balletti che faranno da corona al tradizionale Concerto di Capodanno 2025 che, come da consuetudine, sarà trasmesso dalla RAI.