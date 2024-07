Biella, il DocBi inaugura la nuova sede

Venerdì 12 luglio il DocBi inaugura la nuova sede di via Caraccio 8. I locali di circa 120 m2, le ampie vetrine, gli spazi per la biblioteca, la sala riunioni al seminterrato sono state ora arredate grazie al lavoro dei volontari dell’associazione e sono pronte per essere visitate e frequentate.

Si conclude così il lungo periodo di permanenza trentennale del DocBi in via Marconi 26 A, un luogo dove si sono incontrate persone, si sono strutturati progetti di studio, si è coordinata un’attività culturale sempre più estesa e diversificata, compresa la redazione della “Rivista Biellese”.

L’acquisto e l’allestimento della nuova sede (uno sforzo economico sostenuto anche grazie a donazioni dei soci) rappresentano una scommessa per il futuro dell’associazione, ma auspicabilmente anche per la città. Ci si augura infatti che la presenza della sede DocBi possa costituire un primo, piccolo ma significativo passo verso la rivalutazione urbanistica di un quartiere che è in manifesta sofferenza dopo il trasferimento del vecchio Ospedale.

Per festeggiare l’evento e allo stesso tempo consentire agli appassionati di storia biellese di prendere contatto con i nuovi locali, il DocBi organizza una semplice inaugurazione pubblica con il taglio del nastro e un aperitivo offerto da Sapori Biellesi. L’appuntamento è per venerdì 12 luglio alle 18 in via Caraccio 8, Biella.