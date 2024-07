Carcere, Tuttolomondo: “In arrivo a Biella 43 unità di Polizia Penitenziaria, un primo passo ma non basta”

“A Biella arriveranno 43 unità di Polizia Penitenziaria a fronte di 25 trasferimenti. Una buona notizia perchè si assiste ad un incremento del personale ma non è sufficiente”. A vedere il bicchiere mezzo pieno il segretario nazionale del SiNAPPe Raffaele Tuttolomondo, da sempre molto attivo su queste tematiche, che sembrano colpire la maggior parte degli istituti penitenziari nazionali.

“Fino a qualche anno fa, ad un trasferimento corrispondeva un arrivo, ora non è più così – spiega – Oggi, si assiste ad un leggero aumento volto a colmare la cronica mancanza di personale. Tutto ciò rientra nell'azione di governo messa in campo dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. È sicuramente un primo passo verso le nostre richieste ma non basta”.

Per Tuttolomondo il motivo è semplice: “Mancano ancora dei posti da coprire, nonostante si è arrivati alla sospensione dell'assegnazione di nuovi detenuti a Biella, di comune intensa con il provveditore regionale. Un modo per cercare di gestire la situazione. Inoltre, siamo riusciti ad ottenere un comandante e alcuni ispettori in missione per colmare l'assenza dei sottoufficiali. Come SiNAPPe, abbiamo chiesto un ulteriore rinnovo del mantenimento di queste figure, in vista di nuovi arrivi di detenuti. Siamo preoccupati, occorre maggior personale, altrimenti Biella rischia il collasso”.