A Salussola cercasi insegnante per scuola materna

Ricerchiamo n.1 insegnante da inserire permanentemente nell’organico della ns. scuola, per la sezione materna con bambini dai 3 ai 6 anni, a partire dal prossimo anno scolastico 2024-2025.

Descrizione della SCUOLA: la nostra è una scuola paritaria caratterizzata da un ambiente stimolante e accogliente, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei piccoli, dal nido alla materna. Cerchiamo personale appassionato e qualificato che si unisca al nostro team per fornire un'educazione di qualità e supportare il benessere dei nostri bambini. Possibilità di frequentare corsi formativi aggiuntivi volti alla

Requisiti necessari per la candidatura

 possesso del diploma in laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis)

 iscrizione al percorso di studio per il conseguimento della laurea in Scienze della Formazione

- L’attestato di laurea in scienze dell’educazione (L19) NON è ritenuto requisito sufficiente per il ruolo.