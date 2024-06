Teens Basket Biella, Luca Antona è il nuovo capo allenatore di serie C

Luca Antona è il nuovo capo allenatore del Teens Basket Biella di serie C. “Tecnico preparato e di esperienza pluridecennale, ha vissuto importanti esperienze con Ivrea femminile in A2 e capo allenatore con Rivarolo in C femminile e in serie B con Cerro Maggiore in Lombardia – spiegano dalla società - Da due anni al Teens come assistente in C Gold e C unica ha dimostrato competenze tecniche rilevanti e doti umane di grande spessore. Disponibile e dedito al lavoro ha svolto un gigantesco intervento dedicato ai progetti scuola con importanti ricadute per la promozione del Minibasket del basket sul territorio biellese”.

E aggiunge: “Ha gestito in modo praticamente perfetto la crescita dei suoi U15/ U14 portandoli a notevoli miglioramenti e a risultati inaspettati. E infine ha dimostrato grande professionalità nell’affrontare delicate situazioni di crescita della prima squadra in qualità di assistente allenatore. Questa nuova esperienza legata ad un incarico di grande responsabilità è il coronamento di un percorso meritevole di riconoscenza da parte della Società e di tutte le famiglie dei ragazzi che hanno lavorato con lui in quest’ultimo anno”.