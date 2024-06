Il Generale Antonio Stasio, Comandante dei Carabinieri di Piemonte e Valle d'Aosta in visita a Biella

Nella tarda mattinata di ieri sabato 29 giugno, il Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle D’Aosta”, il Generale di Brigata Antonio Di Stasio, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Biella, in vista del suo prossimo trasferimento al Comando Generale di Roma quale Capo del IV Reparto (che si occupa della logistica per tutta l’Arma).

Presso il Comando di via Rosselli il Generale Di Stasio ha incontrato una rappresentanza di tutti i Reparti del biellese e dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Provincia per manifestare la propria riconoscenza per l’operato dei Carabinieri della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” nel suo periodo di comando, il suo orgoglio per i risultati ottenuti, ed il suo incoraggiamento affinché tutti, giovani ed anziani, continuino ad operare con il massimo entusiasmo ed impegno al servizio delle comunità.

Il Generale ha infine voluto esprimere il suo rammarico, da un lato, nel lasciare il Piemonte ed il servizio territoriale, ma anche, dall’altro, la soddisfazione per il nuovo delicato incarico che lo attende, augurando ai Carabinieri di poter trovare sempre soddisfazione nella loro quotidiana attività, soprattutto nel rapporto con i cittadini.