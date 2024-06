Zubiena, ecco la Giunta del Sindaco Davide Basso

Deleghe per tutti i Consiglieri Comunali eletti a Zubiena alle ultime elezioni amministrative, che hanno confermato, per il quarto mandato consecutivo, Sindaco Davide Basso.

Nel Consiglio Comunale di insediamento il Sindaco nominato la Giunta con Guglielmo Ramella Pralungo Vice Sindaco (e deleghe ad ecologia, ambiente rifiuti e partecipate) ed Gianluca Finotto Assessore (competenze: verde e arredo urbano, scuola, cimiteri e regolamenti).

Deleghe anche per il Consigliere, nonché, Capogruppo, Sebastiano Carbé (manutenzioni, cultura, rapporti con dipendenti, gestore acquedotti SII), Simona Mortarino (socio assistenziale), Francesco Sità (sport, manifestazioni. rapporti con associazioni), Tiziana Sità (bilancio e commercio), Marco Zanotti (aggregazione giovanile, bilancio e commercio).

Il Sindaco eserciterà funzioni in materia di protezione civile, urbanistica, lavori pubblici, informatizzazione.

“Chiedo a tutto il Consiglio Comunale di collaborare per il nostro territorio. – ha dichiarato Davide Basso. Saranno 5 anni difficili in cui arriveranno fondi inferiori alle nostre previsioni. Amministrando spesso non si riesce a fare quello che si vuole, e si viene criticato aspramente dai cittadini che, oggi, sono portati a chiedere senza informarsi. Auguro quindi a tutti di diventare empatici con i cittadini e, in questo senso, ringrazio i volontari che operano in paese".