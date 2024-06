Pettinengo, Villa Piazzo in Musica: prosegue la rassegna alla scoperta dei classici.

Brillante accoglienza del pubblico per il Concerto di Apertura della XIV edizione di Villa Piazzo in Musica, stagione concertistica di Pacefuturo in collaborazione con Musica a Villa Durio. Domenica 23 Giugno si è esibito Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte, che ha proposto un itinerario ragionato sulle potenzialità della musica nata per gli strumenti a tastiera antichi.

Il viaggio prosegue nel secondo concerto, dal titolo “Mondi Paralleli n°1, Chopin, Beethoven, Bach”, che Domenica 30 Giugno, ore 17.30, vedrà protagonista il duo formato da Mattia Zappa, violoncello, e Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte.

Entrambi artisti della prestigiosa etichetta discografica Decca, Zappa e Bianchi suonano in duo da sette anni e si sono esibiti in stagioni musicali di altissimo prestigio, come quella della Tonhalle di Zurigo.

“La rassegna Mondi Paralleli, inaugurata nel 2023, propone dei concerti in forma di itinerario, un viaggio guidato tra affinità e inconciliabili differenze tra compositori. La musica è suonata e raccontata, rivolgendosi ad un pubblico variegato ma curioso. Per questo appuntamento domenicale il tema sarà l’incontro tra due strumenti, il violoncello ed il pianoforte, nati in epoche diverse, e divenuti protagonisti di pagine memorabili della storia della musica europea.