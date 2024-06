Cossato, il Comune cerca un funzionario direttivo tecnico

Il Comune di Cossato ha indetto un bando per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un funzionario direttivo per l’area tecnica e servizi al territorio.

Il bando prevede la riserva per i volontari delle forze armate: nel caso in cui nessuno di questi candidati risultasse idoneo, il posto sarà assegnato ad un concorrente non riservatario.

Il bando prevede, inoltre, i requisiti per l’ammissione, il calendario della prova, la graduatoria, e le modalità presentazione della domande, che devono essere presentata entro le 12 del 26 luglio.

Il bando è consultabile al link https://www.comune.cossato.bi.it/it/news/concorso-pubbli-esami-a-copertura-tempo-pieno-e-indet-1-posto-di-funzionario-direttivo-tecnico-area-dei-funzionar-per-larea-tecnica-e-servizi-al-territorio-utilizzo-e-scorrimento-graduatoriia-1702354