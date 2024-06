Valdigne Triathlon colora di passione sportiva ogni gara, pioggia di medaglie e ottime prove FOTO

Nel weekend del 22 e del 23 giugno si sono disputati ad Alba Adriatica i Campionati Italiani Age Group di Triathlon Olimpico No Draft e i Campionati Assoluti di Triathlon Olimpico.

Sabato 22 giugno, si sono disputati i Campionati Assoluti di Triathlon Olimpico nella splendida location di Alba Adriatica in Abruzzo. Al femminile, buon risultato per Francesca Crestani (13° al traguardo) e per Erica Maculan (28°). Prova incredibilmente sfortunata per la lecchese Carlotta Bonacina, che quando era nel ristretto gruppo di testa in bike, è caduta (fortunatamente senza gravi conseguenze) e per la milanese Carlotta Missaglia anche lei in testa nella bike che ha dovuto arrendersi alla malasorte nelle vesti di una imprevista foratura.

Al maschile super prestazione di gruppo degli atleti in verde-turchese-oro che nella run finale hanno dimostrato il loro valore sportivo: 13° e 14° i veneziani Giacomo Mazzolin e Marco Barison e 16° il loanese Ivan Cappelli.

Domenica nella gara riservata agli Age Group No Draft, Al femminile una grintosissima e straordinaria varesina Sara Speroni conquista il 2° posto assoluto e l’oro italiano della categoria M1 Age Group, belle le gare della biellese Federica Stangalino (13° S3 per lei buona la frazione di nuoto) e le gare della vigevanese Elisa Zorzolo (14° M3 con una positiva run finale), ancora un Titolo Italiano per la ferrarese Rossella Carletti straordinaria oro tra le M7. Al maschile uno spettacolare Michele Vanzi conquista (…e qui si è perso il conto dei titoli conquistati) l’ennesimo Titolo Italiano: oro tra gli M8 x il romagnolo. Belle prove per un sempre più solido Andrea Manzotti (13° tra gli S4), per l’inossidabile biellese Paolo Zilvetti (18° tra i numerosissimi M3), positive le gare per il forlivese Gianluca Marzocchi e per l’immancabile biellese Alberto Belli.

A Ascona sulla sponda Svizzera del lago Maggiore sabato 22 giugno si è disputata con un’ampia partecipazione una delle gare più dure al mondo degli Xtreme Triathlon: lo SwissMan Xtreme, una gara per Atleti d’Acciaio. Per Valdigne Triathlon ancora una volta Finisher, ancora una volta ben piazzato il biellese Fabrizio Ghilardi (vero specialista ed appassionato di queste prove hard) che dopo 3,8 km nelle fredde acque del Lago Maggiore, 185 km in bike (con “soli” 3.800 mt. di dislivello) e 34 km di run con 2.100 mt. di dislivello ha conquistato un fantastico 6° posto nella categoria M55-59 in una gara dove erano presenti i migliori al mondo di questa incredibile disciplina.

Domenica 23 giugno, in una giornata fredda e piovosa, si è disputata la Tappa del Campionato Giovanile Nord Ovest con la prova di Aquathlon, agli Organizzatori e ai Giudici di gara (vista la pessima giornata meteo) vanno i complimenti per aver reso possibile nel migliore dei modi la gara dei giovani atleti in totale sicurezza. I primi ascendere nelle fredde acque del Lario, sono stati gli Junior M, ottimi i piazzamenti e gare top per i torinesi Enea Demarchi (4°), Marco Sabbatini (5°) e Filippo Gai (6°). Al femminile, tra le Junior, ritorno all’oro, con una gara d’attacco, per la biellese Costanza Antoniotti.

Nella prova YB maschile, buona gara per Filippo Col (13°), al femminile gran recupero nella run finale per l’arquatese Erica Pordenon (4°), bella “race” per la parmense Fosca Boldrocchi (9° al traguardo). Tra gli YA buone prestazioni e piazzamenti per il biellese Federico Cagnin, per il torinese Pietro Col e per il biellese Matteo Micheletti, al femminile ancora una gara tra le top per la torinese Alice Ventre (6°), ben piazzate le biellesi Caterina Pinna, Giulia Ferrari e Cecilia Melicar.

Nella gara riservata ai Ragazzi il grintoso torinese Giovanni Durando conquista con una super run finale il bronzo, seguito da un ottimo biellese Thomas Zecchini che, con una gara in crescendo, ottiene il 7° posto. Al femminile, con una run finale strepitosa, oro per la torinese Chiara Gai, seguita con un prestigioso 5° posto dalla biellese Cecilia Lorenzoni. Belle gare e piazzamenti tra gli Esordienti per i biellesi Edoardo Cagnin (6°) e Mirko Corda.

Nel pomeriggio nella gara Age Group, grande soddisfazione nell’Aquathlon Sprint, per l’arquatese Sergio Pordenon, che conquista un bellissimo argento tra gli M3. A Cesate domenica 23 giugno, si è disputato l’ormai classico Duathlon Sprint, immancabile al traguardo e sul podio Marinella Sciuccati che conquista il bronzo assoluto e l’oro tra le M5. Prova molto positiva per Nadia Goldoni argento tra le M2.

Prossimamente appuntamento con i Giovani nel lungo weekend dei Campionati Italiani Giovanili di Triathlon di Lovadina il 5-6- e 7 luglio 2024 e per i Senior al Triathlon Sprint di Lecco, Prova del Circuito Triathlon.