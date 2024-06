Accademia Perosi in concerto con Cello3: violoncello e musica elettronica

Domenica 30-06-2024 | h. 17:30

Alessandro Copia (violoncello)

Cello3 - violoncello ed elettronica.

Cello3 sarà tutto questo, in programma alla Fondazione Perosi domenica 30 giugno alle ore 17,30 nella sala Concerti dell'Accademia, posticipato per motivi organizzativi rispetto a quanto inizialmente comunicato.

Un'esplosione di ritmi elettronici ribelli che sfidano le convenzioni, con brani che narrano la modernità audace e spregiudicata: una sequenza di composizioni arrangiate per violoncello ed elettronica che incarnano il vero spirito di un nuovo modo di fare musica.

Non è la classica che diventa pop, ma un innovativo linguaggio fatto di contaminazioni, ripetizioni, idee, spunti e sequenze, con l'ausilio della loop station. La musica si modifica attraverso l'uso di strumentazioni elettroniche.

Alessandro Copia si conferma un musicista ecclettico che dimostra una vasta gamma di stili musicali, influenze e abilità. Nel programma che presenterà al pubblico biellese, esplora e incorpora nella propria musica elementi che hanno origine in diversi generi e tradizioni musicali attraverso l'uso di strumenti, tecnologie e tecniche musicali non convenzionali, spostando i confini della creatività e dell'innovazione. In Cello3 (Copia che si ripete n volte. Copia su copia su copia…) l'artista crea opere musicali uniche e sorprendenti, rielaborando con gusto e rispetto Bach, Piazzolla, Tiersen sfidando le aspettative e offrendo agli ascoltatori un'esperienza musicale inusuale e coinvolgente.

La prima parte del programma in acustica.

La seconda con l’ausilio dell’elettronica.

J. S. Bach

Suite n. 5 in do minore per violoncello solo, BWV 1011

P. Hindemith

Sonata per violoncello solo op. 25 n. 3

-

L. van Beethoven

Moonlight Medley

G. Sollima

D-Raga

A. Piazzolla

Libertango

Y. Tiersen

La Valse d'Amélie

J. S. Bach

Prelude dalla Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007

arrangiamenti per cello ed elettronica a cura di A. Copia

Alessandro Copia

Diplomato in violoncello presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino si è perfezionato a Lugano con Robert Cohen ottenendo nel 2010 il Master of Arts in Music Performance.

Nel 2009 ha ottenuto il diploma accademico di Santa Cecilia in Musica d’Insieme e il diploma di perfezionamento presso l’accademia “W.Stauffer” di Cremona con R. Filippini.

Sostenuto da borse di studio da Fondazione Crt di Torino e “Williamson Foundation for Music” California USA è vincitore di numerosi premi tra cui il primo premio al concorso “Città di Giussano”, al concorso internazionale “Isole Borromee” ed al concorso internazionale “Pontinvrea”; nel 2005 riceve il primo premio al concorso violoncellistico “Dino Caravita” di Fusignano (Ravenna).

Impegnato in un’intensa attività concertistica ha suonato a Roma, Milano, Mulhouse (FR), Haverhill (GB), Venezia, Trieste, Udine, Lugano (CH) e Torino mostrando particolare sensibilità, sin dalla giovane età, per la musica da camera e collaborando con artisti quali L. Marzadori, F. Dego, R. Turku, Pavel Berman, Kostantin Bogino e Victor Chestopal.

Si è esibito in veste di solista con l’Orchestra giovanile Aloisiana, con l’orchestra d’archi del Conservatorio G. Verdi di Torino a Wittenheim (Francia), con l’Orchestra Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, con l’orchestra “F. J. Haydn” di Legnano e recentemente con il Perosi Ensemble, suonando il doppio Concerto di Vivaldi RV 531 con Robert Cohen.

Dopo importanti esperienze orchestrali con enti quali il Teatro Regio di Torino, la OSN Rai di Torino, l’orchestra «Haydn» di Bolzano e Trento e la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, suonando sotto la direzione di Muti, Chailly e V. Petrenko, fonda nel 2012, con il pianista Diego Maccagnola e la violinista Lena Yokoyama, il Trio Kanon, formazione con il quale segue i corsi di perfezionamento con il Trio di Parma presso Scuola Superiore del Trio di Trieste, con A. Lonquich presso l’Accademia Chigiana di Siena e con Robert Cohen presso Snape Maltings (UK) e l’Accademia Perosi di Biella.

Finalista, nel 2014, del concorso Internazionale di musica da camera di Cheesapeake (MD – USA), il Trio Kanon viene successivamente selezionato tra i quattro gruppi ammessi alla International Music Academy for Piano Trios di Trondheim, in Norvegia, dove frequenta le masterclasses di Hatto Beyerle, Miguel da Silva e Annette von Hehn.

Cello³ | Alessandro Copia

(violoncello ed elettronica)

Biella - Sala Concerti I piano, Accademia Perosi

Data: 30-06-2024

Ore: 17:30

Intero concerto + mostra: 5.00 €

Prenotazioni qui: www.accademiaperosi.org