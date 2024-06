62enne si allontana da casa e scompare, scatta l'allarme in serata a Valdilana

Una donna di 62 anni si allontana da casa al mattino e non dà più notizie di sé. I parenti si preoccupano e allertano le forze dell'ordine.

Allarme ieri sera a Valdilana dove, poco prima delle 20, è stato attivato il protocollo di ricerca delle persone scomparse. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, assieme alle squadre AIB, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza che hanno battuto i principali percorsi della zona.

Alla fine, è stata ritrovata cosciente intorno alla mezzanotte in un boschetto di Curino, a pochi metri dalla sua auto, lasciata in sosta sulla Provinciale che porta al comune di Pray. La biellese è stata subito assistita dal personale del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Ignoti, al momento, i motivi che hanno portato al suo allontanamento volontario.