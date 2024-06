"In Eventi" ha portato la danza in piazza - Foto di Alberto Barbera

Sabato 22 giugno, con "In Urbana". alcuni luoghi del centro storico cittadino si sono trasformati in "palcoscenico" per giovani allievi danzatori. Le performance sono state un'occasione per portare la danza tra la gente con i ballerini dell'Opificio dell'Arte, in luoghi non convenzionali, e valorizzare piazze ed angoli suggestivi di Biella, città ricca di spazi urbani che costituiscono vere e proprie scenografie a cielo aperto.