Il ritorno del grande calcio a Biella

In uno stadio che è intitolato a chi ha costruito l’Italia nel Risorgimento e gli azzurri nel firmamento del calcio che conta, sfruttando i corsi e ricorsi della storia, era destino che, prima o poi, tornassero a calcare l’erba del Lamarmora-Pozzo i protagonisti del movimento pedatorio.

Un proemio scenico era già stato fatto con Campioni sotto le Stelle, quando personaggi famosi hanno infiammato le platee del Sociale e del Forum, ora è il tempo del futbal giocato. La stagione che sta per ripartire, figure barbine all’Europeo escluse, mette in pista tre compagini con la camiseta bianconera. Se per le ragazze del Jwomen il successo è scontato, basta vedere i sold out realizzati nella stagione scorsa, ci sono altre due compagini che si affacciano sullo scenario biellese.

L’under 23 next generation sempre della Juventus e la rinnovata Biellese che ha chiesto il ripescaggio in serie D in quella che è l’anticamera della Lega Pro. La nostra città è sempre stata un’appassionata e affamata di calcio, facendo parte del cosiddetto quadrilatero del calcio insieme a Pro Vercelli, Novara e Casale. Sui verdi prati del Lamarmora persino gli interisti, freschi reduci dalla seconda stella, pagarono dazio nel 1919 perdendo 2 a 1.

Biella vuole riprendersi giustamente la scena nel mondo pedatorio e lo fa con joint ventures blasonate e con presenza diretta. Ci sarà ingorgo di attività ma sappiamo che il pubblico saprà rispondere con passione per riportare attenzione e interesse di un territorio che dispone di strutture all’avanguardia e utilizzabili.