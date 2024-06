Violento nubifragio nelle colline di Biella e in alta Valle Elvo, tromba d'aria a Sordevolo FOTO

Un violento e intenso nubifragio, con forti raffiche di vento, si è abbattuto nelle zone collinari di Biella (Favaro, Cossila e Vandorno su tutti, con disagi alla viabilità e alcune strade chiuse) e in buona parte dell'alta Valle Elvo.

Pollone, Sordevolo, Occhieppo Superiore e Graglia sono i comuni dove il maltempo ha fatto sentire tutta la sua potenza, tra alberi di medie e grosse dimensioni caduti sulla strada, tetti scoperchiati, cavi della corrente tranciati e macchine in sosta danneggiate da piante e rami.

A detta di alcuni cittadini di Sordevolo sembra che si sia verificata una tremenda tromba d'aria in paese. Qualche disagio si è registrato a Netro e Muzzano ma paiono di lieve entità.

Stando alle informazioni raccolte, sono oltre 40 gli interventi in cui sono impegnati i Vigili del Fuoco, assieme alle squadre AIB. In questo momento, si sta procedendo alla rimozione degli arbusti ma si segnalano intere zone senza luce e corrente, come a Occhieppo, Pollone e Sordevolo.