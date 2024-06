Movimento Valle Dora scende in piazza: “Uniti contro l’inceneritore”.

Martedì 25 giugno, alle ore 9.00, a seguito del Consiglio direttivo di Movimento Valledora di martedì scorso, si terrà un presidio davanti alla provincia di Biella mentre si starà svolgendo la conferenza dei servizi per l’autorizzazione al progetto dell’inceneritore di Cavaglià.

Non è la prima riunione della provincia di Biella tenuta a questo scopo, ma sarà probabilmente l’ultima puntata. Le motivazioni della nostra contrarietà sono state presentate da Movimento Valledora più e più volte come è stato fatto dalle altre forze che combattono con noi e sono scaricabili dal sito della provincia stessa. Questa volta però siamo in tanti a temere fortemente che quest’opera vada a danno dei cittadini e di questa zona. Oltre ai Sindaci dei comuni interessati di Cavaglià, Alice Castello, Tronzano e Santhià da sempre contrari, c’è anche la Provincia di Vercelli che ha espresso chiaramente il suo parere negativo. Con motivazioni di sostanza si mettono in luce soprattutto 3 punti: l’incoerenza del progetto rispetto al programma regionale per rifiuti speciali, la sovrastima dell’impianto, votato a bruciare soprattutto rifiuti speciali non provenienti dal territorio e il camino che non potrà che emettere particolato, mentre la tecnologia non è in grado di abbattere i Pfas, cancerogeni per l’uomo. Naturalmente vi sono altre criticità ben evidenziate dall’organo tecnico e dalla precedente Commissione inquirente dell’inchiesta pubblica che non possiamo trattare in questa occasione. Di questi tempi ci fa piacere ricordare, invece, che in anni ormai passati, mentre il Movimento dei cittadini lottava contro cave e discariche, su nostra sollecitazione e insistenza, l’ASl di Vercelli, con il dottor Gabriele Bagnasco fu la prima ad avanzare dei dubbi e a esprimere la propria preoccupazione per la concentrazione di rifiuti sulla falda acquifera che scorre sotto i terreni di Alice Castello, Tronzano, Santhià e oltre. Per questo invitiamo tutti i cittadini, i sindaci, i candidati sindaci della città di Vercelli a presenziare al sit in con noi fuori dalla Provincia di Biella, martedì 25 alle ore 9.00, dove ci sarà modo e tempo per ritrovarci e discutere, mentre all’interno si dibatterà il progetto con il proponente e, di conseguenza, le sorti del nostro territorio.