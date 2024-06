Biella: "I bagni del cimitero di Biella in condizioni al limite dell'umano" un lettore segnala FOTO

Egregio direttore,

la presente per segnalare un episodio davvero spiacevole. Un paio di giorni fa mi reco alle ore 9 circa al cimitero di Biella a far visita ad alcuni miei defunti; essendomi sporcato le mani pulendo alcune lapidi mi sono recato in bagno e questa è la situazione che si è presentata: lavandini pieni di sporcizia accumulata da anni e sicuramente non di giornata, gabinetti al limite della decenza umana - credo che parlino le foto stesse -.Mi chiedo se dovesse capitare in un bagno del genere un anziano.. in quante difficoltà incapperebbe, senza togliere il fatto che manca anche la carta apposita.

Sarebbe bello che il custode o chi per esso tenesse un minimo pulito. Ok non è un servizio che si utilizza magari spesso ma per l utenza che ne avesse bisogno tale servizio si dovrebbe fare in modo ch non si trovi in difficoltà. Faccio appello al nuovo Sindaco a provvedere di mandare qualcuno a pulire e sistemare, con pulizie cadenziate, per il bene di tutti.