Tollegno si prepara alla 96° Adunata Nazionale degli Alpini

Il Comune di Tollegno attraverso una delibera di giunta ancora prima delle elezioni, ha concesso al Gruppo Alpini di Tollegno l’utilizzo gratuito della palestra comunale e dell’area a parcheggio pertinenziale in Via Mancini, in vista della 96^ Adunata Nazionale degli Alpini 2025 che si terrà a Biella.

Nel dettaglio, la concessione sarà valida per i giorni 08, 09, 10, 11 e 12 maggio 2025, per poter garantire una buona accoglienza ai partecipanti provenienti da fuori provincia e una gestione ottimale delle operazioni logistiche necessarie allo svolgimento di tutte le iniziative che il Gruppo richiedente sosterrà a margine di quelle ufficiali in Biella.