Biella Piazzo, una lettrice: "Vicolo del Bellone al buio da un mese e mezzo"

Vorrei fare una segnalazione inerente la mancanza di illuminazione pubblica in Vicolo del Bellone. Da un mese e mezzo c'è stato un guasto all'alta tensione dovuto presumibilmente ai lavori in corso presso il posteggio del Bellone.

Ho più volte sollecitato Urp e Ufficio Tecnico, laddove sia stato possibile mettersi in contatto con quest'ultimo, così come ha fatto il mio vicino.

Sulle case rimane il segno delle fiamme dovute all'incendiarsi del cavo dell'alta tensione, ma, una volta ripristinata l'elettricità in via provvisoria, ad oggi il vicolo rimane ancora al buio.

Tenuto conto dei ragazzi/e che lo usano per andare al parcheggio, trovo tale situazione incresciosa sia come residente che per il decoro e la sicurezza pubblica.

Tornare la sera a casa e percorrere il vicolo è pericoloso non solo per rischio di cadute ma anche per eventuali aggressioni (lo so che siamo a Biella ma...)