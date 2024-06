Bocce, successo casalingo per San Secondo Bennese, le quattro semifinaliste finaliste - Foto Federbocce

Successo casalingo per Stefano Taribello e Paolo Turati di San Secondo Bennese che, domenica 16 giungo a Benna, hanno vinto la selezione per i campionati regionali a coppie di bocce (categoria CC), a cui hanno partecipato 31 squadre.

In semifinale doppia sfida San Secondo Bennese-Piatto Sport. Taribello-Turati Battono13-0 Alberto Fiorina e Galliano Marangon di Piatto Sport. Marco Galeotti e Luca Bosco (Piatto Sport) superano Gilberto Botta e Fabio Boccaletti.

In finale Taribello-Turati si impongono 9-3 su Galeotti-Bosco. Nella finale per il 3° posto Botta-Boccaletti 13-8 su Galliano Marangon-Fiorina, qualificandosi per la fase successiva insieme alle prime due classificate