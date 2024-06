Nuoto, Pietro Remorini bronzo nei 400 misti a Cipro nella Mediterranean Cup

Esordio Internazionale con un fantastico bronzo per Pietro Remorini, atleta del team In Sport Rane Rosse di Biella impegnato in questi giorni nella Mediterranean Cup – Coppa Comen 2024, manifestazione internazionale giovanile ospitata dall’Olympic Swimming Pool di Limassol a Cipro.

Il classe 2008 allenato dal tecnico Riccardo Mosca ha chiuso al terzo posto i 400 misti, con il personale di 4’34”56, alle spalle dello slovacco Rok Vejnovic e del belga Simon Pierre Laviolette. Remorini sarà in gara anche nei 100 dorso e, fuori classifica, nei 200 misti e 200 dorso. La Coppa Comen è una rassegna internazionale che corrisponde, a livello giovanile, ai Giochi del Mediterraneo ed è destinata ad atleti della Categoria Ragazzi.