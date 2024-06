Monte Rosa SkyMarathon rinviata causa maltempo: le parole degli organizzatori

A seguito del meteo incerto, gli organizzatori di Monte Rosa SkyMarathon annunciano il rinvio (di un solo giorno) sui canali social:

“Caro skyrunner,

il meteo avverso ci obbliga a rinviare la Monte Rosa SkyMarathon a domenica 16 giugno.

Il programma della gara non cambia, ma il briefing per la gara è rinviato anch'esso: sarà sabato 15 giugno alle 18:00 al Palazzetto dello Sport e sarà come sempre obbligatorio.

Siamo spiacenti per l'inconveniente, ma la montagna va rispettata per viverla in piena sicurezza.

Ti aspettiamo ad Alagna!

Il team Monte Rosa SkyMarathon”





"A causa delle condizioni meteo avverse, la Monte Rosa SkyMarathon è spostata a domenica 16 giugno! AMA VK2 si svolgerà come previsto sabato 15 giugno.

Il ritiro pettorali è possibile anche sabato."

Di seguito i dettagli dell’evento

La Monte Rosa SkyMarathon, la gara più alta d’Europa, che inizierà con tre eventi nel fine settimana, è pronta ad infrangere un nuovo record, accogliendo atleti da cinque continenti.

La gara principale – la Monte Rosa SkyMarathon – si svolgerà domenica 16 giugno 2024. L’AMA VK2, invece, rimarrà sabato 15 giugno.

Saranno 400 forti atleti provenienti da 27 Paesi dei cinque continenti che affronteranno la sfida di salire e scendere dalla montagna toccando i 4.554m di quota, quest’anno su un percorso abbondantemente innevato sin da metà percorso. Il tracciato è lungo 35 km fino alla vetta e ritorno con un imponente dislivello complessivo di 7.000m.

Nello stesso giorno si svolgerà anche l’AMA VK2, un doppio Vertical Kilometer®. Con un dislivello di 2.000m e una lunghezza di 9 km, rappresenta una sfida molto impegnativa tutta in salita raggiungendo i 3.260m di quota, di cui un terzo su neve.

Entrambe le gare si dovranno indossare i micro-ramponi sopra il limite delle nevicate.

Domenica 16 giugno sarà la volta del Monte Rosa Vertical, introdotto lo scorso anno. Partendo da Alagna, si sale per 1.150m su un percorso di 5 km fino alla Bocchetta delle Pisse. A questa corsa si affianca una versione non competitiva per escursionisti con arrivo alla stazione della funivia di Pianalunga.

Paesi partecipanti agli eventi del fine settimana

Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Italia, Kazakistan, Lituania, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Uruguay, Vietnam.