Rally e Co, tutto pronto per il campionato italiano: presentati i 3 equipaggi - Foto di Doppiafrizione.

La terza tappa del campionato italiano velocità fuoristrada si terrà a Rubbiano di Solignano, in provincia di Parma, in occasione del 23° trofeo F.i.f. Memorial Massimiliano Oppici.

A difendere i colori della scuderia Rally & co saranno, come di consuetudine, 3 equipaggi che puntano alla vittoria nelle rispettive classi di appartenenza: Alberto Gazzetta e Denis Cortese in classe B1, sulla Ford fiesta proto; Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza, sulla jeep proto di classe B2 e Paolo Gazzetta con Francesco Foglia, sulla Suzuki Vitara gruppo A. Le nostre punte di diamante della scuderia biellese saranno pronti a vendere cara la pelle, puntando ad un buon risultato anche nella classifica assoluta.