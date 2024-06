Pedemontana, partito il disboscamento in fondo alla Superstrada

Prove tecniche di Pedemontana in fondo alla Superstrada Biella-Masserano, dove è iniziato l’intervento di disboscamento dell’area in cui sorgerà il tratto che collegherà la Superstrada al casello autostradale Romagnano–Ghemme, e quindi aprirà il Biellese verso l’aeroporto di Malpensa, la Lombardia e Milano, Genova e la Liguria.

E’ quindi partita la realizzazione di quest’opera strategica dal punto di vista economico, visto il miglioramento del collegamento a zone, come Gattinara e Romagnano Sesia, dove è buona l’offerta di impiego e dove già lavorano molti Biellesi.

Inoltre la Pedemontana è fondamentale per il turismo, perché faciliterà il collegamento in entrata a Biella ed al Biellese, mete, negli ultimi anni, molto apprezzate da turisti italiani e e stranieri.

Ricordiamo che la Pedemontana sarà un’autostrada con due vie per senso di marcia e una larghezza di 22 metri. Numerosi viadotti e quattro svincoli, di cui uno vicino a Roasio (per il collegamento alla Val Sessera), ed uno nei pressi di Gattinara (per il collegamento con la Val Sesia). La realizzazione dell’opera è prevista in 1800 giorni.