Biella Motor Team: tutto pronto per il Rally Valli Ossolane.

La scuderia Biella Motor Team torna in scena nel week end per l’edizione numero 60 del Rally delle Valli Ossolane, tradizionale appuntamento piemontese valido per la Coppa Rally 1ª zona. Si partirà alle ore 16.00 di sabato 15 giugno, da Malesco, per affrontare le prime tre prove speciali della gara, prima del riordino notturno di Domodossola. Domenica si ripartirà di buon mattino per disputare le altre sei prove speciali previste dal programma. Arrivo finale alle 18, sempre a Malesco.

Nell’appuntamento ossolano la scuderia, guidata dal presidente Claudio Bergo, presenta una formazione agguerrita, pronta a emergere nelle classi in cui è presente.

I primi a partire sono Stefano Serini, che corre sulle strade di casa, ed Eraldo Botto che avranno il numero 46 sulle fiancate della Mitsubishi Lancer Evo IX con cui daranno la caccia alla supremazia in classe N4.

Dopo il prestigioso successo in classe Rally4 al Rally Valle d’Aosta si ripresentano, decisi a confermarsi, Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti con l’abituale Peugeot 208 GT Line, il loro numero di gara è il 73. Giuseppe Candiani e Roberta Steffani (numero di gara 144) andranno a caccia di un buon risultato in classe RA5H con la loro Suzuki Swift, stesso obbiettivo di Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti, iscritti in classe RS2.0 con la loro Renault Clio RS che ha il numero 152.

In classe RS1.6 Plus ci sono invece, con il numero 156, Davide Pantone ed Andrea Pessot che si affidano ad una Citroën Saxo VTs. Partiranno cinque numeri prima del navigatore Paolo Ferraris che correrà al fianco di Damiano Arena su una Peugeot 106 Rallye di classe A5. Stessa vettura, ma iscritta in classe N2 con il numero 166, per Alessandro Colombo e Matteo Grosso che cercheranno un risultato importante.