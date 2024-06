Spiriti del tempo, chiude con successo la mostra di Vigliano Biellese.

In chiusura della mostra Spiriti del Tempo, che dal 6 aprile scorso ha ospitato presso il Castello di Montecavallo, a Vigliano Biellese, una serie di imponenti opere colorate ed eclettiche firmate Cracking Art. Un folto gruppo della Delegazione FAI di Biella, tra delegati, volontari e iscritti, ha celebrato sabato 8 giugno il successo dell'iniziativa curata dall'Associazione Stile Libero, con una visita guidata delle installazioni proseguita poi nelle cantine-museo del castello risalenti a inizio Ottocento. Non è mancato il brindisi finale durante la degustazione dei vini prodotti al Castello.

"Un ringraziamento speciale a Tommaso Incisa della Rocchetta - commenta il Capo Delegazione Davide Furfaro - per averci accolto e guidato in questa esperienza multisensoriale davvero unica! Siamo onorati come Delegazione FAI di Biella di aver contribuito a questo bell’evento che ha colorato e arricchito il nostro territorio”.