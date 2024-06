Maddalena Valenti in pensione, il saluto di tutta la famiglia del Liceo Avogadro di Biella

Dopo il Collegio di fine anno scolastico, nella mattinata di martedì 11 giugno, tutta la famiglia del Liceo Avogadro, docenti e personale ATA, si è stretta attorno a Maddalena Valenti, da venticinque anni collaboratrice all’Avogadro, che, alla fine di agosto, taglierà il meritato della pensione.

Maddalena è stata per tutti, colleghi (ed ex colleghi), docenti e studenti un punto di riferimento imprescindibile non solo per le inappuntabili doti professionali, ma con la sua disponibilità, la sua sensibilità, la sua capacità di ascolto e – va detto – anche le sue doti di straordinaria cuoca: nell’ultimo quarto di secolo non c’è stata ricorrenza della scuola che non sia stata celebrata almeno in parte con gli squisiti biscotti o i delicati tramezzini prepararti dalle sue mani.

Assenti per varie ragioni gli altri pensionandi di quest’anno, cui va non di meno un caro saluto, quella di martedì 11 è stata davvero un po’ quella festa che Maddalena da tempo meritava. E ora, buona vita con i tutti i tuoi, Madda: i tuoi dodici nipoti sapranno come tenerti impegnata!