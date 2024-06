Complimenti Lucia, premiata una studentessa meritevole al Liceo di Cossato

Bene, brava, bis. Lucia ce l’ha fatta di nuovo. Questa mattina, al Liceo di Cossato, sono stati premiati gli studenti che hanno ottenuto risultati particolarmente brillanti nello studio o che si sono distinti in attività sportive, di volontariato, dentro e fuori la scuola.

L’anno scorso Lucia Crestani faceva terza e aveva vinto il premio per la miglior media scolastica dell’istituto con tutti 10 in pagella. Quest’anno ha fatto il bis: tutti 10, da italiano a educazione fisica e, ovviamente, ha rivinto il premio. Non immaginatevi però la secchiona, che pensa solo alla scuola: ad aprile aveva fatto parte della selezione d’istituto che aveva preso parte alle finali nazionali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, mentre a maggio la Banca Sella l’ha premiata come “Atleta Studente” per i suoi risultati nello sci.

Quest’estate la Normale di Pisa l’ha selezionata per una borsa di studio che le consentirebbe di partecipare a corsi estivi residenziali di Orientamento, ma non sa ancora se riuscirà a conciliare questa possibilità con gli altri impegni come animatrice dell’oratorio e con il fatto che lunedì parte con un progetto della scuola e andrà per 15 giorni a percorrere un pezzo di Cammino di Santiago di oltre 300 km. Il giornalino in un’intervista le aveva chiesto come facesse a conciliare i suoi impegni.

Lei aveva risposto che studiare e fare tutto il resto a volte è faticoso ma “se si sfrutta il prezioso tempo che si ha a disposizione, nella maggior parte dei casi, si riescono ad ottenere risultati sia nella scuola che nello sport. Quello che è importante è riuscire a mantenere vivo l’interesse per ciò che si fa affinché si trovi sempre il tempo per coltivare le proprie passioni”. Complimenti Lucia.