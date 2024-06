Suoni in Movimento 2024, a Muzzano I Polifonici delle Alpi

Forte già di un successo entusiastico da parte del pubblico, la rassegna Suoni in movimento domenica 16 giugno si sposta a Muzzano per una visita all’Ecomuseo Antonio Bertola alle 15,30 e alle 16,30 un Concerto del Gruppo Vocale.

I Polifonici delle Alpi dall’emblematico titolo di Viaggio nell’Italia Del Nord: tra Canti Popolari, Canti Tradizionali e i Canti d’autore di ispirazione folklorica. Sul palco: Piero Rossotto e Ivano Forla tenori primi; Aldo Bergamini e Bruno Bergamini tenori secondi; Davide Roncarolo e Alessandro Votta baritoni; e Giorgio Rosso e Massimo Cavagnino bassi.

Un appuntamento all’insegna questa volta della Tradizione che è uno dei quattro pilastri di questa edizione – che porta nuovamente il titolo di Concerto Italiano - assieme a Partecipazione, Inclusione e Green concerts.

Ricordiamo che fondamentali per la realizzazione di questa Rassegna sono i contributi di Regione Piemonte, Fondazione CRB e Fondazione CRT, Provincia di Biella, oltre ovviamente agli sponsor che supportano l’iniziativa. Tutti a diverso titolo sempre più consapevoli – fra questi proprio Fondazione CRB - del valore e dell’evoluzione di una rassegna che sta contribuendo da anni alla crescita culturale e non solo del territorio, ma anche e soprattutto dei giovani.

Il programma

La pastora fedele

La Montanara

Il Maritino Doman l’è festa

Fiore di tomba

La si taglia i biondi capelli

Era una notte che pioveva

Al comando dei nostri ufficiali

Monte Canino

La Lun-a e ‘sol

Ninna nanna di Gesù bambino

Lauda dell’epifania

O felice o chiara notte

La sacra spina

Da tera an pianta

Maria Catlin-a

Gian D’avignon

La Tabachina

Ecomuseo Antonio Bertola: avvocato e Ingegnere Militare. Paesaggio, persone, devozione. Nel corso del Seicento il Piemonte va assumendo i caratteri attuali e lo spirito della Controriforma porta alla nascita di sacri monti e confraternite. L'allestimento, ospitato nella Casa Comunale di fronte alla Confraternita del Rosario, mette in relazione la figura di Antonio Bertola - originario di Muzzano e protagonista di quell'epoca -, con il paesaggio, i sentieri e i percorsi storici e devozionali del luogo (processioni della Confraternita e al Santuario di Graglia), contribuendo alla lettura e alla comprensione del territorio della Valle Elvo.

I protagonisti. Formatosi nel 2012 per volere del Maestro Aldo Bergamini, il gruppo vocale a voci pari maschile è composto da elementi che vantano pluriennale esperienza nel canto corale. Il repertorio spazia dal gregoriano alla musica contemporanea passando per importanti pagine di musica rinascimentale e barocca. Molto caro al gruppo è il repertorio popolare e tradizionale dove particolare attenzione è rivolta alla ricerca di armonizzazioni di alto livello di maestri come Dionisi, Pedrotti, Pigarelli, Susana, Galvani e molti altri. Ha al suo attivo numerosi concerti e partecipazioni a eventi e Festival tra cui il Festival città di Carignano, Le Nvove Mvsiche Festival per il quale si sono esibiti in prestigiose location come il Castello di Racconigi, Villa della Regina, Palazzo Carignano, Real Chiesa di San Lorenzo, Cappella dei Mercanti, Abbazia di Vezzolano e molte altre riscuotendo sempre un grande consenso del pubblico. Attualmente è in lavorazione l'incisione del primo disco. I Polifonici delle Alpi è un gruppo Associato Musicaviva.

Informazioni: è consigliata la prenotazione tramite SMS o Whatsapp al numero 3703031220 oppure all’indirizzo mail segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 del giorno del concerto.