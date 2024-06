Oltre 200 sportivi alla StraValdengo 2024, 1° al traguardo Di Pasquali e Bonino FOTO e VIDEO

Oltre 200 sportivi alla StraValdengo 2024, 1° al traguardo Di Pasquali e Bonino (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Oltre 200 sportivi si sono dati appuntamento al centro sportivo di Valdengo per l'edizione 2024 della StraValdengo, andata in scena nella serata di ieri, 4 maggio.

Due i percorsi in programma da 5 e 7 chilometri, a cui hanno preso parte le diverse categorie in gara. Alla fine, nella competitiva, Roberto Di Pasquali ha tagliato per primo il traguardo, seguito a ruota da Alberto Mosca e Diego Poletto.

Tra le donne, invece, ha spiccato Matilde Bonino; alle sue spalle, invece, si è posizionato al secondo e terzo posto il duo formato da Giuseppina Feo e Paola Bellardone.