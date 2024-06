Noi Moderati: "Un'Europa da rinnovare per riscrivere il nostro futuro"

“Ho sempre diviso la mia vita tra famiglia e professione; questa candidatura è parte del percorso, fatto di tante tappe, iniziato ormai trenta anni fa, mantenendo lo stesso spirito di servizio, passione e entusiasmo che mi ha permesso di occuparmi di un piccolo territorio, della mia regione e del paese intero, come sottosegretario di stato. Non a caso Don Sturzo amava dire che: la politica è sintesi di teorie e di interessi, di principi e di fatti, la politica è vita nel senso più completo della parola.”

Si presenta così Andrea Costa, candidato al Parlamento Europeo per la lista Forza Italia Noi Moderati per il collegio nord – ovest (Liguria Lombardia Piemonte e Valle d’Aosta) esperto per il PNRR al Ministero della Salute dopo aver ricoperto il ruolo di Sottosegretario nello stesso dicastero durante il governo Draghi. Cinquanta quattro anni, sposato con Francesca con cui è genitore di Angela, Costa è un politico di lungo corso partito come consigliere comunale e poi sindaco per tre mandati in un piccolo paese della Val di Vara in Liguria, è stato eletto consigliere della Provincia della Spezia e poi nel consiglio regionale ligure dal 2015 al 2020.

“L’Europa pesa sempre di più nella vita di ciascuno di noi, incide positivamente ma viene spesso avvertita come distante dalla vita dei cittadini per alcune scelte anche criticabili del recente passato – prosegue ancora l’esponente di Noi Moderati- Dopodiché è per esempio grazie all’Europa se durante la pandemia abbiamo potuto approvvigionarci di vaccini. Sono i fondi del PNRR arrivati dall’Europa che ci permettono di realizzare nuove opere fondamentali per il futuro del nostro paese. Penso che ci sarà sempre più bisogno di Europa per sostenere la crescita dell’Italia. Penso a un’Europa che ponga l’attenzione ai fragili, siano essi anziani o persone che hanno meno opportunità, anzitutto economiche. Voglio compiere azioni in favore della sanità. Perché il futuro guarda a un sistema sanitario europeo per tutti i cittadini che ne fanno parte” – conclude Costa.