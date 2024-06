Gentile, sport e salute: "Supporto a piccoli e grandi eventi occasione di aggregazione", VIDEO

Biella vanta una lodevole cultura dello sport, favorita da eccellenti impianti per la pratica dilettantistica e agonistica. Il supporto a piccoli e grandi eventi sarà occasione di aggregazione e diffusa attestazione dei valori di salute e di benessere.

Il movimento fisico è alla base della vita umana e il corpo è lo strumento meraviglioso che permette di interagire con la realtà, usufruendo dei suoi doni. Camminare, correre, saltare, afferrare, spingere, lanciare, sollevare, manipolare, nuotare, arrampicare sono alcuni gesti che l’uomo pratica da sempre, e tanto più il nostro fisico è in ordine tanto più la gestualità risulta naturale.

La pratica sportiva messa in atto fin dalla tenera età, in qualunque disciplina, è valore assoluto là dove si persegua lo sviluppo di quelle capacità che permettono di avere una reale consapevolezza di quanto il proprio corpo è in grado di dare nell’ambito di una attività fisica o sportiva.

Mantenere negli anni una costante attività fisica e stili di vita sani aiuta a stare bene, con risvolti positivi nella vita psichica di tutti i giorni. Allo stesso tempo assume valore primario la corretta alimentazione che rende quanto mai veritiero il detto “sei ciò che mangi”.

Lo sport è democratico perché è e deve essere accessibile a tutti come condizione di sviluppo personale e di pratica educativa e sociale.

Al primo posto viene l’attività sportiva delle persone, giovani e meno giovani, con abilità diverse che regolarmente si allenano in encomiabili società sportive fino a cimentarsi nelle gare degli Special Olympics. Poi c’è tutto il grande comparto dello sport in ambito CONI, con una attenzione particolare all’attività disciplinare dei settori giovanili e, ancora, l’universo delle prestazioni di alto profilo tecnico, quello dei campioni ai massimi livelli dello sport.

Il Comune rivolge una specifica attenzione all’attività sportiva e alla salute dei propri cittadini, di qualsiasi età, garantendo l’utilizzo di valide strutture, indispensabili per gli allenamenti quotidiani, come pure per accogliere straordinarie manifestazioni e competizioni ai massimi livelli.