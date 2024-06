Sonia Borin si ricandida consigliere: "Cossato è viva e chi dice il contrario non conosce né la Città né i cossatesi"

Tic tac, tic tac,

è il rumore degli ingranaggi del processo di cambiamento e modernizzazione dell’assetto della città di Cossato, ingranaggi ormai avviati e che non si possono più fermare. I cossatesi si sono ormai abituati ai cambiamenti in Città, a muri che vengono fatti cadere, a palazzi abbandonati che vengono abbattuti, a nuova luce e nuovi spazi. Non potranno rinunciarci più: Cossato è viva e chi dice il contrario non conosce né la Città né i cossatesi.

Abbiamo piantato degli alberi da frutto che daranno i loro migliori risultati fra qualche tempo, ma così come l’agricoltore sa che, se pianta un albero di noce non vedrà nell’arco di poco il suo migliore raccolto, anch’io so che i frutti di tanto lavoro arriveranno con il tempo e saranno per sempre il segno distintivo dell’intraprendenza e del lavoro della squadra di cui faccio parte, insieme al Sindaco Enrico Moggio.

Sono stati intercettati fondi nazionali e regionali per circa 12 milioni di euro: mai nella storia della nostra Città si è giunti a questo risultato e sono stati tutti impegnati sul territorio. Vi racconto i progetti più significativi “firmati” dall’attuale amministrazione: in primis, il recupero dell’area centrale della Città, in piazza Tempia, luogo dove avevamo ereditato lo scempio di un ecomostro che per vent’anni ha segnato negativamente il destino di quella zona, rendendola una periferia in centro.

Grazie alla ricerca di fondi regionali per la rigenerazione urbana, ora al piano terra di quel palazzo saranno trasferiti gli uffici comunali aperti al pubblico, tutti in un unico posto moderno e comodo. Questo ha portato e porterà nuova linfa vitale e commerciale alla zona ed alla vicina via Mercato, che negli anni ha patito la separazione e l’isolamento dal resto della città. Anche il palazzo ex Enel abbandonato da decenni è stato abbattuto ed al suo posto sarà realizzata una graziosa piazzetta.

L’ingresso di Cossato è cambiato radicalmente e grazie ad un progetto di collaborazione tra amministrazione pubblica ed imprese private, ora non abbiamo più un fabbricato abbandonato ed un muro che divide in due la Città, bensì una bella piazzetta che collega la via Mazzini ai giardini pubblici ed anche questo intervento, porterà nuova linfa residenziale e commerciale.

Sempre grazie a fondi regionali sarà realizzato un nuovo percorso pedonale in centro ed inoltre Cossato si è classificata al quarto posto – su più di 100 progetti - in uno specifico bando regionale per il restauro dell’ultima parte di Villa Ranzoni e del suo parco. Cossato si è anche classificata 7° su più di centro progetti presentati in Regione per il Distretto Urbano del Commercio, premiata per i contenuti di digitalizzazione e per i fondi dedicati al bando per le attività commerciali alle quali sono stati destinati 80.000 euro con il bando delle esteriorità.

Sono ancora molti i successi che abbiamo ottenuto ed i progetti realizzati in tutti i settori: sport, Informagiovani, scuole e tutto senza aumentare l’indebitamento dell’Ente. Attenzione! 15 anni fa abbiamo trovato una situazione debitoria di 18 Milioni di euro e Cossato era uno dei comuni più indebitati del Nord Italia, ora l’indebitamento è sceso a 6 milioni di euro. Tutto ciò grazie ad impegno, buona volontà, esperienza e serietà, qualità che metto ancora a disposizione dei cittadini: chi mi conosce sa che il mio motto è “poche chiacchiere e molto lavoro”, accompagnato sempre da un sorriso.

Insieme al vostro supporto possiamo creare una nuova Cossato, sosteneteci e sostenetemi!

L’8 ed il 9 giugno, scheda azzurra: Moggio Sindaco, scrivi BORIN!