Elezioni, Forza Italia: Moratti a Biella per la presentazione dei candidati, FOTO

Elezioni, Forza Italia: Moratti a Biella per la presentazione dei candidati

Tra i big della politica arrivati in queste settimane a Biella domenica 2 giugno è stata la volta di Letizia Moratti, in corsa per le europee, a sostegno dei candidati di Forza Italia nel Comune cittadino: Edoardo Maiolatesi, Alessandro Carletto, Marta Florio, Silvia Ciavorella, Antonella Mosca e Camilla Nodari.

A prendere la parola sono stati il vice segretario Alberto Fenoglio e Gabriele Martinazzo che ha organizzato l’evento. "E' stato molto importante riceverla perchè era la prima volta che veniva a Biella", ha dichiarato Martinazzo.

Assente l'Onorevole Roberto Pella che si trovava alla Festa della Repubblica a Roma che si è però collegato via telefono per i saluti.