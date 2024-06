Mobilità Erasmus +: i docenti del Liceo del Cossatese Vallestrona in visita ad Atene.

Seconda mobilità Erasmus+ per i docenti del Liceo del Cossatese e Vallestrona. Le professoresse Pettinati e Vommaro di scienze naturali e la professoressa Summa di storia dell’arte e disegno hanno trascorso la prima settimana di maggio ad Atene, per frequentare un corso dedicato all’IA (Intelligenza Artificiale) e alle sue applicazioni in ambito scolastico.

La ricchezza di questa esperienza è stata restituita nell’incontro di disseminazione tenutosi martedì 28 maggio nella Biblioteca del Liceo a Cossato, a cui hanno partecipato docenti di lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura inglese e tedesca, informatica, scienze umane e scienze naturali.

La culla della civiltà visitata a primavera inoltrata ha esercitato immediatamente il suo fascino: clima perfetto, colori accesi e profumi inebrianti. Camminare tra templi, agorà, chiese bizantine e musei archeologici in compagnia di una collega di storia dell’arte ha aggiunto un tocco di classe alle uscite a cui sono state dedicate le mezze giornate libere.

All’ombra dell’Acropoli, dove il tempo sembra essersi fermato tra le colonne doriche e le Cariatidi, si è scandagliato il mondo dell’Intelligenza Artificiale che avanza irrefrenabilmente nelle nostre vite e nel nostro lavoro. Il corso proposto in ambito Erasmus ha raggruppato docenti provenienti da diversi Paesi europei (Portogallo, Spagna, Germania, Olanda, Malta e Italia) e ha offerto una panoramica su alcuni dei numerosi strumenti dell’IA attualmente più fruibili nel mondo della scuola. Non sono mancati momenti di confronto sullo stato dell’arte nei vari sistemi scolastici e accesi dibattiti su vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di questi tool sia da parte dei docenti che dei discenti. Una “Scuola di Atene” dei tempi nostri? Il riferimento è altisonante, ma il contesto calza a pennello.