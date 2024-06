A Tollegno la premiazione del Concorso Straudi

Attesa e gradita a conclusione dell'anno scolastico si è svolta domenica 26 maggio presso l'oratorio di Tollegno, messo gentilmente a disposizione da don Paolo, la premiazione del Concorso Straudi, giunto quest'anno alla quarta edizione.

Il tema, proposto come di consueto dalla famiglia Straudi per ricordare il figlio prematuramente scomparso, era “Io sono Natura”, ispirato al titolo di un seminario che Nicolò aveva seguito a Lugano, a conclusione del quale, ispirandosi ad autori come Dylan Thomas e Montale, aveva scritto con la delicatezza che lo contraddistingueva di “linfa vitale che scorre nell'uomo accomunandolo a tutto il mondo e a tutte le creature”.

Innumerevoli erano le passioni che animavano Nicolò che, unite alla sua curiosità e alla sua sensibilità, lo avevano avvicinato ad un tema così attuale ed importante. I libri che hanno ricevuto i premiati erano quindi ispirati al tema Natura, così come i i tradizionali segnalibri, le borracce e gli zaini offerti gentilmente dalla famiglia che vogliono essere un augurio a tenere compagnia ai ragazzi durante le loro passeggiate ed escursioni, magari allontanandoli per qualche ora da una realtà virtuale per immergerli invece in una reale, vicina e preziosa.

La giuria, composta dalla signora Cristina Mughetto, mamma di Nicolò, dal fratello Matteo, dalla nonna Liliana e alle due esperte: Elena Taverna, insegnante e operatrice nel mondo dell'arte ed Elisa Giovannacci, libraia attenta alla letteratura per ragazzi, ha avuto il difficile compito di selezionare i vincitori tra i numerosi partecipanti che hanno espresso la loro creatività attraverso disegni (i più piccoli), poesie e brevi racconti. Il professor Alberto Triverio, nelle vesti di disinvolto presentatore, ha annunciato i vincitori delle varie sezioni. Per il disegno: Scuola dell'infanzia di Sagliano ed Edoardo Comisi (classe II primaria di Campiglia) Per la poesia: Cecilia Pro (classe V primaria di Tollegno). Per i racconti Nicolà Margot Aimone (classe III primaria Andorno); per la secondaria il racconto di Chiara Moreschi (classe III Tollegno) e la poesia di Lorenzo Mercandino (classe II Tollegno). Hanno ricevuto il premio “speciale Tollegno” per la primaria Filippo Zanellato e per la secondaria Giada Savio.

Le maestre Sara Viale e Benedetta Barcaccia e la professoressa Maria Francesca Garbaccio hanno, come ogni anno, curato con passione l'accompagnamento musicale della manifestazione con il coro Voci bianche dell'istituto, quello dei docenti (I Cantimbanchi) e le violiniste Potena e Rizzo. La riuscita dell'evento è stata assicurata soprattutto grazie all'infaticabile madrina, professoressa Cucco, che con sensibilità e attenzione ha curato ogni dettaglio, ma anche grazie alla collaborazione del sindaco Acquadro, del vicesindaco Zen, alla presenza della attuale dirigente del comprensivo di Andorno prof.ssa Nuccio e al gradito ritorno di quella passata prof.ssa Martinelli, alle associazioni locali, ai sempre presenti amici di Nicolò e alle letture della professoressa Massazza. Le note de “Il mio canto libero” hanno chiuso la manifestazione tra gli applausi e i sorrisi di tante persone che come ogni anno Nicolò ha saputo riunire in un piacevole pomeriggio.