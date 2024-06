Salute e socializzazione, a Magnano è andato bene l'incontro con l'ASL

Giornata speciale e stimolante a Magnano per l'evento “Muoversi...come e perchè” che si propone di promuovere la salute e il benessere nella fascia d'età più matura attraverso l'attività fisica e la socializzazione. L'incontro si è tenuto lo scorso 30 maggio. Dal Comune è giunto un ringraziamento particolare “al personale Asl per i loro preziosi contributi. Speriamo che l'evento abbia offerto nuovi spunti per uno stile di vita attivo e salutare”.