Intervento breve per Teens Basket Biella: partita interrotta causa infortunio - Foto di repertorio.

Brusca interruzione nella partita di ieri sera a Omegna, Serie C, giocata da Teens Basket Biella e gli atleti di casa: “La partita è durata solamente un quarto d’ora – dichiara il Presidente Luciano D’Agostino – I ragazzi hanno giocato un ottimo primo quarto, ma dopo soli dieci minuti un giocatore della squadra avversarie si è infortunato. La sfida è stata interrotta dopo l’intervento dell’ambulanza, dopo l’attesa dei 20 minuti previsti dal regolamento”.

Il giocatore si rimetterà presto e la squadra sarà in grado di tornare in partita. Il capitolo di Omegna si conclude 27 – 11 per i Biellesi.