Luca Garri si dimette: non sarà più Tecnico del Teens Basket Biella.

La società comunica che coach Luca Garri ha rassegnato le dimissioni volontarie e irrevocabili dal ruolo di capo allenatore della prima squadra di serie C unica.

Da questo momento Garri non allenerà quindi più lo Zeta Esse Ti e, come sottolinea la società, non sarà più un tecnico del settore giovanile né collaboratore nei progetti di promozione del gioco sport pallacanestro nelle scuole.

Nelle ultime tre partite del girone salvezza la prima squadra sarà affidata a Roberto Martinotti e Luca Antona.

Teens Basket Biella ringrazia Luca Garri per il contributo dato alla causa, augurandogli al contempo le migliori fortune, per il proseguo della propria carriera sportiva.